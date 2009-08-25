Тимошенко довольна качеством международной автодороги

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что осталась довольна качеством ремонта международной автодороги Киев-Чоп, кроме необустроенной обочины.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая в прямом эфире Ровенского государственного телевидения, она сказала, что Украина должна строить дороги не только для перерезания руководством государства «красных ленточек», но для более быстрой интеграции в Европу, в том числе и проведения Евро-2012.

По данным Укравтодора, один километр автодороги Киев-Чоп стоил государственной казне 800 тысяч евро, что вдвое дешевле, чем строительство дорог в странах Европы. Отремонтирован 27-километровый участок дороги, в открытии которого приняла участие Ю.ТИМОШЕНКО, исключительно украинскими стройматериалами.

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На сегодняшний день уже заключены контракты на строительство очередных более 300 км дороги Киев–Чоп. Об этом сегодня, открывая движение на участке международной автомобильной дороги М-06 Киев–Чоп от с. Грушвица до города Дубно, сообщила премьер-министр Украины.

Она отметила, что этот участок в 27 км построен с привлечением итальянской компании-подрядчика очень качественно – в соответствии с европейскими требованиями; участки, походящие через населенные пункты, освещаются.

«Это еще далеко не завершенный проект дороги Киев–Чоп, это лишь участок, который сделан качественно, в установленные сроки и при полном финансировании государством при сотрудничестве с ЕБРР и Европейским инвестиционным банком… Дальше и на 2010-й, и 2011 год мы закладываем объемы финансирования и объемы строительства», - сказала Ю. ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что эта дорога является важной транспортной магистралью не только для Украины, но и для Европы, учитывая проведение в Украине чемпионата Евро-2012.

Проехав по этому участку дороги и оставшись полностью удовлетворенной качеством проезжей части, премьер-министр поручила «Укравтодору» решить вопрос асфальтирования обочин дороги.

Справка УНИАН. Автомобильная дорога М-06 Киев–Чоп на участке от г. Чоп до г. Львов является частью 5-го Панъевропейского транспортного коридора, на участке от г. Львова до г. Киев – 3-го Панъевропейского транспортного коридора.

«Укравтодор» строит трассу Киев-Чоп на средства ЕБРР с 2000 г.