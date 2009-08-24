Взрыв на шахте в Макеевке произошел во время монтажных работ

Взрыв метано-воздушной смеси на шахте им. Кирова (ГП «Макеевуголь») произошел на глубине 110 метров во время монтажных работ по подготовке угольной лавы.

Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-службы Территориального управления Госгорпромнадзора по Донецкой области Марина НИКИТИНА.

По ее словам, работы по выемке угля на участке не велись. Вчера в первую смену, с 8.00 до 12.00, на шахте проводилось плановое реверсирование воздушной струи, отметила М.НИКИТИНА.

При этом она добавила, что двумя днями ранее шахта была обследована заместителем начальника Донецко-Макеевской государственной региональной инспекции. Максимальный показатель газа метана, зафиксированный во время проверки, не превышал 0,3% (при допустимом 1%).

Как сообщал УНИАН, 23 августа в 14.20 на шахте им. Кирова произошел взрыв метано-воздушной смеси. На момент аварии в шахте находился 141 горняк. По состоянию на 20.00 погибли восемь человек.

Обособленное предприятие «Шахта имени С.М.Кирова» была создана в 1996 году на базе одноименного шахтоуправления, в которое входило две шахты: №1 им. Кирова и Кировская-Западная. Производственная мощность - 600 тыс. тонн. Промышленные запасы угля составляют более 16 млн. тонн. Шахта отнесена к опасным по внезапным выбросам метана.

Предприятие входит в государственное предприятие «Макеевуголь».