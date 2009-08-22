В «Укргазбанке» утверждают, что миллиард никто не крал

«Укргазбанк» не нарушал закон при использовании средств рефинансирования.

Об этом заявил в интервью еженедельнику «Зеркало недели» председатель правления «Укргазбанка» Александр МОРОЗОВ, комментируя заявление премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о злоупотреблениях банка при использовании средств рефинансирования.

Ранее премьер-министр заявила, что предоставленное «Укргазбанку» рефинансирование в размере 1 млрд. грн. было переведено в маленький частный банк.

По словам А.МОРОЗОВА, речь идет о деньгах, которые находились на корсчете и, по сути, из «Укргазбанка» не уходили.

«Эти деньги не ушли на офшоры, они остаются в банке. Такая ситуация возникла в связи с тем, что «Ипобанку» был передан целый ряд кредитов из портфеля «Укргазбанка» для оптимизации, которой занимались акционеры с целью его продажи, а потом с целью получения рефинансирования от Нацбанка», — пояснил он.

Глава «Укргазбанка» констатировал, что нарушение имело место, но оно было далеко не таким серьезным, как в других банках, из которых деньги действительно были выведены.

«Каждый банк может иметь деньги на своем корсчете в другом банке. Были нарушены требования НБУ, которые он выставляет при выделении рефинансирования. Но это не нарушения закона и не воровство», — подчеркнул он.

Напомним, в начале августа Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что при анализе документации по трем банкам («Укргазбанк», банк «Киев» и «Родовид Банк») в их работе были обнаружены серьезные нарушения. «Те злоупотребления, которые мы открыли, это просто убивает морально, вот меня, например, - как можно так делать в то время, когда в стране так сложно, по сути дела. разрушать банки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что по имеющейся у правительства информации, один из этих банков получил от Нацбанка рефинансирование, и из полученной суммы миллиард гривень был переписан на «свой маленький банчок» под 1% годовых.