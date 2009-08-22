Сегодня в столице откроется выставка цветов

В Киеве с 22 августа по 1 сентября будет проходить традиционная выставка цветов.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации и коммунальное объединение «Киевзеленстрой», темой нынешней 54-й выставки цветов станут «Сказки народов мира».

Среди цветочных композиций, представленных на выставке, посетители увидят «Красную шапочку», «Кота Леопольда», «Русалочку», «Доктора Айболита», «Царевну лягушку» и многих других сказочных героев.

Также в рамках мероприятия состоится всеукраинский конкурс цветоводов на создание лучших цветочных часов. Участие в состязаниях смогут принять как профессионалы, так и любители.

Полюбоваться цветочными композициями этим летом киевляне и гости столицы смогут на склонах Печерского ландшафтного парка.