Пикардийская терция спела в Брюсселе за Пресли, АББА и Джо Дассена

Украинская группа «Пикардийская терция» выступила с концертом в доме Еврокомиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, концерт в холле дома Еврокомиссии длился около часа. Музыканты исполнили песни как собственные, так и известные в Европе песни из репертуаров Элвиса Пресли, АББА, Джо Дассена и тому подобное.

Как сообщил УНИАН председатель постоянного представительства Украины при европейских институтах Роман ШПЕК, концерты украинских исполнителей организовываются в Брюсселе постоянно в рамках культурной программы. «Выступление «Пикардийской терции» это так сказать расширение ассортимента, это донесение украинской культуры, которая является составной частью европейской, к европейским слушателям, бизнесменам, политикам и чиновникам», - сказал Р.ШПЕК.

Он отметил, что такие концерты проводятся при поддержке спонсоров, которыми выступают крупнейшие украинские компании.

Сегодня «Пикардийская терция» даст еще один бесплатный концерт в одном из концертных залов Брюсселя.