В Украине будет дождливая погода

8 декабря по прогнозам синоптиков на территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. На большей части территории страны ночью и в первой половине дня туман, в восточных областях и на Прикарпатьи гололед. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с, днем в Карпатах отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° морозу, в Карпатах, на Прикарпатьи и в восточных областях до 3° морозу; днем 2-7° тепла, на крайнем западе и юге страны 8-13°.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

9-10 декабря будет облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в западных областях 10 декабря дожди. Местами туман, в восточной части и на Прикарпатьи гололед. Ветер юго-восточный с переходом в западных областях на западный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 20-25 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в восточных областях, а 9 декабря и на Прикарпатьи до 3° мороза, днем 3-8° тепла; на крайнем юге и западе страны ночью 1-6° тепла, днем 9-14°.

11-12 декабря временами пройдут осадки, преимущественно в виде дождя, лишь в восточных областях без существенных осадков. Температура ночью на Левобережье (кроме Херсона), а 12 декабря и местами в западных областях 0-5° мороза, на остальной территории 0-5° тепла; днем 2-8° тепла, 11 декабря на побережье морей и в Крыму до 11°.

В г. Киеве и области 8 декабря будет облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами по области туман. Ветер преимущественно южный, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 4-6°; по области ночью 0-4° тепла, днем 2-7°.

9-10 декабря сохранится облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков, местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 3-8° тепла.

11-12 декабря пройдут осадки, преимущественно в виде дождя (12 декабря местами небольшие). Температура ночью 0-5° тепла, днем 2-8°.