Правозащитники убеждают Тимошенко сменить тюремное начальство

Правозащитники призывают премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО реформировать украинскую систему исполнения наказаний.

Об этом говорится в открытом письме Харьковской правозащитной группы на имя премьер-министра, текст которого передан агентству УНИАН.

Правозащитники обращают внимание на то, что система исполнения наказаний в Украине является советским рудиментом, не реформирована и нуждается в коренной перестройке. "Должны быть изменены философия наказания, основные принципы функционирования государственной уголовно-исполнительной службы, уголовно-исполнительное законодательство и практика. Государственная уголовно-исполнительная служба должна быть демилитаризована и преобразована в гражданскую службу в составе Министерства юстиции (это добровольное обязательство перед Советом Европы Украинское государство взяло на себя еще в 1995 году!) с сохранением и усилением социальной защиты ее сотрудников", - сказано в открытом письме.

Харьковская правозащитная группа заявляет, что с 2005 года, когда на руководящие должности Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний были назначены новые люди, среди них Василий КОЩИНЕЦ и Наталия КАЛАШНИК положение системы ухудшилось. "Были уволены специалисты, критиковавшие дилетантские действия нового руководства и не соглашавшиеся с ними. Еще большим стало различие в оплате труда руководства и рядовых сотрудников. Участились сообщения о нарушениях прав обвиняемых и осужденных, о незаконном применении силы, увеличилось количество самоубийств", - отмечают правозащитники.

По их мнению, назначение Н.КАЛАШНИК на должность главы департамента будет иметь "тяжелые последствия", поскольку результаты ее деятельности по всем направлениям, за которые она отвечает как заместитель главы департамента, оказались "крайне неудачными". "Это и провальная кадровая политика; и неподобающее медико-санитарное обеспечение осужденных, в результате чего имеет место непредоставление медицинской помощи, и высокая смертность в местах лишения свободы; и неудовлетворительная социально-воспитательная работа с осужденными", - добавляют в Харьковской правозащитной группе.

Правозащитники призывают власти к проведению публичного конкурса по назначению руководителя "такого сложного и специфического ведомства".

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров своим распоряжением от 12 августа принял решение об освобождении В.КОЩИНЦА от должности главы Государственного департамента по исполнению наказаний.