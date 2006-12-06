Как Боря Моисеев и Шоколадный Заяц разгулялись в Украине (фоторепортаж)

В понедельник, 4 декабря, на сцене Национального дворца «Украина» снимали «Новогодний разгуляй», который будет транслироваться в праздничные дни вначале января на Первом национальном телеканале. Ведущими разгуляйцами стали Руслана Писанка и Максим Нелипа. Они весь вечер провели за кулисами, наяривая бутерброды с икрой и соки.

Эль-Кравчук едва не потерялся за кулисами. Борис Моисеев за весь вечер не проронил ни одного ругательства, чем несказанно удивил всех присутствовавших. Юлия Савичева косила не то под тинейджера, не то под фанатку группы «Тату». То ли широкий пояс, то ли короткая юбка Камалии не препятствовали ни движениям, ни любопытным взглядам. Пьер Нарцисс нянчился с маленькой дочерью и обещал сводить ее в киевский фаст-фуд.

Певица Камалия

Эль-Кравчук

Эль-Кравчук сверкал желто-голубым костюмом, изображая национальный флаг Украины. И едва не потерялся за кулисами.

Певица Камалия приняла за одежду черные шнурки, усыпанные камнями от Сваровски, и отдала за набор веревочек разной толщины 25 тысяч долларов. Образ дополняли все те же камни, но наклеенные еще и на лоб. Как это ни удивительно, ни один не отвалился…

Борис Моисеев

Юлия Савичева

«Я недалеко ушла от своих шестнадцати лет, а в платье, как дама, не ходила никогда. Эта юбка мне просто понравилась, но это не значит, что я люблю Шотландию,» - так объяснила свой наряд российская певица Юлия Савичева.

Борис Моисеев явился в том самом леопардовом пальто, которое с боем взял в американском магазине Prada у Ксении Собчак. В буфете пил чай и курил (бармен пошутил, что «за дым» Моисеев выложил ему 100 гривен), называл всех присутствовавших мужчин «малышами», и забыл свою персональную чашку…

Пьер Нарцысс

Руслана Писанка

«Шоколадный заяц» Пьер Нарцисс явился на съемки в сопровождении жены Валерии и маленькой дочери Каролины. Около 20 минут певец топтался перед закрытой дверью гримерки, прежде чем ему удалось попасть внутрь. Малышку папе пришлось все время держать на руках – только там она сидела спокойно. Послушной девочке было обещано посещение фаст-фуда в Киеве и золотые украшения (вместо шоколада) в подарок. Под елкой в Москве.

Уж как ни старалась Руслана Писанка, заметно похудевшая после проекта «Танцы со звездами», произвести впечатление новым имиджем удалось не на всех. Моисеев приветствовал ее появление на сцене после своего номера криком в микрофон: «Удачи тебе, пампушечка!»

По материалам газеты «Сегодня»

Фото Владимира Токарца, УНИАН