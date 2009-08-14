В Россию депортировали из Сум четырех криминальных авторитетов

Сумские правоохранители депортировали в Российскую Федерацию четырех криминальных авторитетов, которые были задержаны 1 августа во время «сходки» в одном из ресторанов вблизи Сум.

Как сообщила УНИАН сотрудник сектора связей с общественностью ГУ МВД Украины в Сумской области Эльвира БИГАНОВА, поводом для этого стало решение областного административного суда.

По ее словам, четверо граждан России минувшей ночью были переданы российским пограничникам на пограничном пункте пропуска «Юнаковка». Суд запретил им въезд в Украину на 5 лет.

Таким образом, из 15 задержанных криминальных авторитетов 9 были освобождены, 4 - депортированы, а в отношении двух граждан Украины возбуждены уголовные дела.

Как сообщал УНИАН, 1 августа бойцы спецподразделения УБОП Главного управления МВД в Сумской области провели операцию по задержанию 6 криминальных авторитетов из Украины и 9 – из России, которые проводили «сходняк» по вопросам перераспределения сфер влияния.

По словам начальника ГУ МВД Украины в Сумской области полковника милиции Александра МОСКАЛЬЧУКА, “криминальные авторитеты из Сум, а также Белгородской и Курской областей Российской Федерации собрались для того, чтобы выяснить отношения, осуществить перераспределение сфер влияния по незаконному перемещению через государственную границу Украины и России контрабанды, а также спланировать совместную деятельность организованных преступных групп по осуществлению разбоев, ограблений, квартирных краж, угонов автотранспорта и дальнейшей легализации денег, полученных преступным путем».