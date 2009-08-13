Сегодня в Ивано-Франковске презентовали книгу историка, профессора Киевского национального университета имени Т.Шевченко Владимира СЕРГИЙЧУКА «Симон Петлюра».

Как передает корреспондент УНИАН, автор отметил на презентации, что «Симон Петлюра и сегодня зовет украинцев за собой к построению Украинского государства». По словам В.СЕРГИЙЧУКА, нынешние проблемы в Украине от того, что «высшие правительственные чиновники не обращаются к творческому наследию Симона Петлюры, в котором указан путь, которым надо идти Украине».

Автор книги на основе архивных документов опроверг устоявшееся мнение, что Симон Петлюра был автором «еврейских погромов». «Симон Петлюра – это фигура, которая олицетворяла соборную Украину, - отметил В.СЕРГИЙЧУК. – Он выступал меценатом евреев-беженцев, которые не хотели быть под большевиками. Симон Петлюра – великий интернационалист. Он был первым защитником еврейского народа». А о так называемых погромах в отношении евреев, то это выдумки «врагов Петлюры», добавил историк. По мнению автора книги, сейчас настало время, чтобы «его (Петлюру) поблагодарить, в том числе и евреям». Ведь в настоящее время «дело Петлюры – это дело украинской чести». Автор убежден, что С.Петлюра - «фигура победоносного масштаба», «беззаветно преданная идее украинского дела».