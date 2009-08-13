Ошибка врача стоила жизни двухлетнему малышу

12 августа прокурором Октябрьского района Днепропетровска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, что повлекло смерть ребенка).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Установлено, что во время проведения 6 августа с.г. плановой операции по удалению аденоидов в помещении больницы №8 Днепропетровска умер 2-летний мальчик. В соответствии с врачебным заключением, смерть ребенка наступила вследствие отека мозга, анафилактического шока и неблагоприятной реакции на лекарственное средство.

По данным пресс-службы, причиной трагедии стало ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей заведующим отделением городской больницы №8 при оказании медицинской помощи ребенку.

Уголовное дело передано для проведения досудебного следствия начальнику следственного отдела Октябрьского РО УМВД Украины в области.

Ход следствия контролируется прокуратурой области.