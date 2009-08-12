Глава СБУ отреагировал на "позорное избиение" в Ужгороде

Председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО поручил работникам УСБУ Закарпатской области оказать всевозможную помощь и содействие работникам региональной прокуратуры по установлению истины в случае «позорного избиения» активистки «Фронта перемен».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу “Фронта преремен”, 6 августа в Ужгороде мэр города Сергей РАТУШНЯК напал на активистку Общественной инициативы «Фронт перемен». Девушка получила сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы.

По данным “Фронта перемен”, инцидент произошел неподалеку от химического факультета Ужгородского Национального университета. Девушки в информационной палатке распространяли среди прохожих печатную продукцию.

7 августа милиция возбудила уголовное дело по факту инцидента с участием мэра Ужгорода и активистки «Фронта перемен». Вместе с тем 10 августа прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела по факту инцидента и возбудила уголовное дело против С.РАТУШНЯКА.

«Прокуратура не согласилась с решением городской милиции, поскольку лицо, совершившее хулиганские действия, известно - возбуждать уголовное дело необходимо непосредственно против него. Поэтому прокурором области 10 августа возбуждено уголовное дело по признакам ч.1.ст.296 и ч.2 ст.365 УК Украины против конкретного лица – городского председателя Ужгорода», - сообщили в Генпрокуратуре, уточнив, что досудебное следствие по делу проводит прокуратура области.

Сегодня УНИАН в Генпрокуратуре сообщили, что в отношении С.РАТУШНЯКА прокуратура Закарпатской области возбудила еще одно уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности) Уголовного кодекса Украины.