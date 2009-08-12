Украина израсходовала свыше 3 млрд. грн. на русские школы

Украина потратила 3 миллиарда 195 миллионов гривен из бюджетов всех уровней Украины на содержание учебных заведений с русским языком обучения, в то время как Российская Федерация не выделила средств на содержание учебных заведений с украинским языком обучения в России.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Главной службы по вопросам гуманитарного развития Секретариата Президента Украины.

Согласно этим данным, в Украине насчитывается 983 дошкольных учебных заведения с русским языком воспитания, в России таких заведений с украинским языком обучения – 0, в Украине 1199 общеобразовательных учебных заведения с русским языком обучения, в России подобных заведений с украинским языком – 0. В целом в Украине обучаются на русском языке 779 423 ученика общеобразовательных учебных заведений, 1 292 518 учеников изучают русский язык как предмет и 165 544 ученика изучают русский факультативно или в кружках. В то же время в России изучают украинский язык как предмет 205 учеников, а 100 учеников изучают его факультативно.

В Украине обучаются на русском языке 59 656 студентов высших учебных заведений І-ІІ уровней аккредитации и 395 186 студентов ІІІ-ІV уровней аккредитации. В России ни один студент не обучается на украинском языке.

В Украине за счет государственного бюджета издано 1 555 500 экземпляров учебников на русском языке стоимостью 18 млн. 616 тыс. гривен. В России за государственные деньги не издано ни одного учебника на украинском языке.