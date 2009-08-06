Национализация банков «снимает страх» населения

Национализируя коммерческие банки, который на сегодняшний день оказались в сложном положении, правительство возвращает доверие населения к банковской системе и снимает страх перед ней.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня в интервью трем украинским телеканалам.

«Сейчас, национализируя эти банки, забирая их в государственную собственность и возвращая людям доверие к банкам, мы снимаем у людей страх: что делать со своими накопленными деньгами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что задача правительства – вернуть доверие людей к банковской системе и сделать так, чтобы они без опаски клали свои деньги на депозиты в банки. Премьер-министр подчеркнула, что в результате кризиса банковская система лишилась 90 млрд. грн. за счет уменьшения вкладов, и фактически эти деньги потеряла экономика страны.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что гораздо надежнее держать деньги в банках хотя бы по той причине, что на сегодняшний день увеличилось количество квартирных краж, а также грабежей на улицах, в частности, после снятия депозитных вкладов.

«Так вот, наша задача – снять у людей внутреннее сомнение и страх. И вот тем, что мы сейчас эти банки поднимаем (путем рекапитализации – УНИАН), ставим их на ноги и даем людям четкое ощущение возвращения их денег – это у людей снимает страх, и они принесут деньги не просто в банки, а через банки они принесут деньги в экономику страны. А это значит, начнет кредитоваться сельское хозяйство, строительство и другие отрасли», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.