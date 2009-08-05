Кабмин принял отставку Ивченко с должности главы Госинвестиций

Правительство приняло отставку Виктора ИВЧЕНКО с должности главы Государственного агентства Украины по инвестициям и инновациям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр Кабинета Министров Украины Петр КРУПКО.

Как сообщал УНИАН, 3 августа глава Государственного агентства Украины по инвестициям и инновациям В. ИВЧЕНКО подал заявление об отставке.

По информации источников, близких к правительству, В.ИВЧЕНКО подал заявление об отставке, ссылаясь на ч. 1 ст. 31 Закона “О государственной службе”, в которой указано такое основание для отставки, как “принципиальное несогласие с решением государственного органа или должностного лица, а также этические препятствия для нахождения на государственной службе...”.

В.ИВЧЕНКО возглавлял агентство со дня его создания в 2005 г.

Справка УНИАН. Государственное агентство Украины по инвестициям и инновациям создано в 2005 году. Агентство является специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти в сфере инновационной деятельности, работу которого направляет и координирует Кабинет министров Украины через министра экономики Украины. К сфере управления Госинвестиций относятся Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение, Государственное предприятие «Национальный центр внедрения отраслевых инновационных программ», а также 13 региональных центров инновационного развития и пять отделений.

Госинвестиций работает над созданием 10 национальных инновационных кластеров: «Новые машины» (Днепропетровск), «Новые материалы» (Харьков), «Биотехнологии» (Львов), «Новые продукты питания» (Киев и Киевская область), «Новые технологии природопользования» (Донецк), «Инновационная культура общества» (Киев), «Новейшие силовые установки и двигатели» (Запорожье), «Энергетика устойчивого развития» (Киев), "Транзитный потенциал Украины" (Одесса), "Технологии информационного общества" (Киев).