В Донецке за долги перед водоканалом арестовали 314 квартир и 23 автомобиля

В Донецке у населения за долги перед коммунальным предприятием «Донецкгорводоканал» в настоящее время арестованы 314 квартир и 23 автомобиля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба горводоканала.

Согласно сообщению, за первое полугодие 2009 года за долги перед КП «Донецкгорводоканал» по решению суда наложено 337 арестов на имущество неплательщиков.

В горводоканале отметили, что больше всего квартир (111) арестовано в центральном Ворошиловском районе Донецка, автомобилей - в Калининском районе, там за долги по водоснабжению и водоотведению исполнительная служба арестовала 13 автомобилей неплательщиков.

В связи с накопившимися долгами населения перед водоканалом, которые на сегодня составляют более 54 млн. грн., руководство КП «Донецкгорводоканал» заявляет о намерении уделить судебному преследованию должников особое внимание.

«Подавать в суд будем практически на всех абонентов, у кого на лицевом счете зафиксирована задолженность, без разбирательств, откуда и почему она у них образовалась, - заявил первый заместитель директора КП «Донецкгорводоканал» Юрий ПЕРЕБЕЙНОС. - Деньги, которые нам задолжало население, нужны для подготовки водопроводно-канализационного хозяйства города к зиме и погашения счетов за энергоресурсы».