Пукачу светит место «пахана» в Макошино?

Обвиняемому по делу об убийстве журналиста Гонгадзе Алексею Пукачу не удастся ничего "выторговать" у следствия. Об этом в интервью УНИАНзаявил эксперт с двадцатилетним опытом работы в правоохранительных органах, пожелавший остаться неназванным.

"Вынести другой приговор, чем пожизненное заключение или 15 лет, по делам, по которым уже вынесены приговоры другим исполнителям, невозможно. Тем более что 12–13 лет вынесены куда более рядовым исполнителям – Протасову и Костенко, и только в одном деле – об убийстве Гонгадзе. Пукач же, как известно, непосредственно причастен еще к одному делу – похищению адвоката Подольского. Поэтому все, что ему светит, – место “пахана” в Макошино (тюрьма в Черниговской области, где отбывают наказания бывшие работники милиции. – Авт.), лучшая тюремная пайка и возможность первому приходить к раздаче", - сказал собеседник.

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