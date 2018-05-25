Пукача задержали, но дело Пукача живет?

Сообщено: Пукач назвал всех заказчиков убийства Гонгадзе. Но почему-то нет того, что в советские времена называлось “чувством глубого удовлетворения”. Сегодня это можно было бы назвать чувствам справедливости: наконец дело будет раскрыто и настоящие заказчики убийства журналиста наказаны.

А вы, скажем, лично верите в это? В том-то и дело... После появления уже упомянутого “сенсационного” заявления Пукача о “сдаче” заказчиков Гонгадзе мы встретились с человеком, который свыше двадцати лет работал в правоохранительных органах.

Владимир, как вам, информация о фактической развязке по делу Гонгадзе? О какой развязке вы говорите? Это даже комментировать трудно. Пукач не мог и никогда не сможет назвать реальных заказчиков убийства Гонгадзе просто по той причине, что он их никогда не знал и не мог знать. Такая фигура, как Пукач, априори не мог быть во времена Кравченко (Юрий Кравченко – министр внутренних дел. – Авт.) носителем этой информации.

Ключевые слова, насколько можно понять, “во времена Кравченко”?

Именно так. Все, кто работал в системе МВД в те годы и знает, как она реально функционировала, это вам подтвердит. Если знать Кравченко, принципы его деятельности, ту жесткую субординацию, которая им культивировалась, в принципе невозможно предположить, чтобы генералу Пукачу было известно, кто отдал приказ на похищение и убийство или на похищение, обернувшееся убийством (мы ведь до сих пор не знаем, каким был реальный “заказ”).

Почему? Ведь Пукач был не последним человеком в системе, выстроенной тем же Кравченко?

Не последним, но и не ближайшим. Когда я говорю о субординации, которую жестко культивировал министр, это означает одно – железобетонное единомыслие и железобетонное единоначалие. Есть “Крава”, принимающий решения и есть жесткая вертикаль, по которой эти решения спускаются вниз и которая обеспечивает их выполнение. И Пукач в этой вертикали – почти рядовой руководитель департамента. Между ним и Кравченко еще стоят, если идти снизу вверх, как минимум заместитель министра – куратор блока и первый заместитель министра. Это сегодня, когда в министерстве посты разобраны и распределены между коалицией и некоалицией, а внутри коалиции между одним и другими, одна политическая сила может дать направление указание “своему” заместителю, а другая – “своему”, и работа закипит. Коммунисты, скажем, напрягут Мармазова, БЮТ – Клюева (Василий Мармазов – заместитель министра, Михаил Клюев – первый заместитель министра внутренних дел. – Авт.) и так далее. А тогда, при Кравченко, такое в голову никому бы не пришло. Дело можно было иметь только с ним, приказы отдавал только он и спрашивал за их выполнение только он сам.

Но департамент далеко не рядовой. На пленках майора Мельниченко Кравченко рассказывает Кучме о том, что у него “есть такое подразделение, у них ни морали нет, ничего нет”. Понятно, речь идет совсем не о рядовом “подразделении”. Почему, исходя из его специфики, не допустить, что Кравченко давал генералу Пукачу указания напрямую? Кому в таком деле нужны лишние уши или глаза? Никому. Мог давать и напрямую. Но если это и делалось именно так, то при этом, заметьте, он никогда бы не рассказывал, не объяснял Пукачу, кто и за что “заказал” конкретное лицо. Представляете, Кравченко вызывает к себе Пукача и говорит: понимаешь, Кучма сказал Литвину, а Литвин – мой друг, попросил меня, а теперь уже я прошу тебя, Алеша, вывези куда-то этого Гонгадзе, и сделай с ним что-то эдакое, чтобы мой друг мог доложить своему патрону, что журналист Гонгадзе уже ничего нехорошего не будет писать о них. Большего бреда я не слышал.

Но если не так, то как тогда это могло выглядеть?

Если не сам Кравченко, то Пукача вызвал тот же куратор блока и показав пальцем вверх, сказал: этого “красавца” нужно проучить (убрать или что-то другое). Пукач лишних вопросов никогда бы задавать не стал. Своего мнения тоже, конечно, не высказал, потому что прекрасно знал, что тот, кто не согласился с министром Кравченко, на следующий день в органах уже не работал. Более того, думаю, он мог спросить, кто такой Гонгадзе, потому что, убежден, ему эта фамилия тогда ничего не говорила. Ему могли объяснить: бандит, американский шпион, педераст, который плохо выражается о ком-то “наверху”, или что-то другое. Все, выполняйте, генерал Пукач. Больше ничего генерал Пукач услышать не мог, и больше ничего важного генерал Пукач по своим тактико-техническим характеристикам знать не мог.

Рассказывают о якобы личном знакомстве Пукача или даже дружбе с Литвиным. О том, что он мог пить даже с самим Кучмой, так как знал, что тот пьет, что с чем наливает...

Я вас умоляю. Уверен, Пукач даже близко никогда не был в кабинете Кучмы, тот даже фамилии такого не слышал. Мог ли он пить вместе с Кучмой, о чем рассказывает байки, кажется, Мельниченко? Допускаю, Кучма мог пить с Пукачем - во время какого-нибудь очередного милицейского юбилея, и с ним пили еще две сотни генералов, полковников и других офицеров. Кучма, скажем, подходил к столику с Пукачем и даже чокался с ним. И что с того?

Тогда, что означает вся эта история и истерия с Пукачем? Согласны ли вы с версией, что Пукача взяли неслучайно, что его чуть ли не законсервировали, чтобы расконсервировать перед выборами, и вот теперь, перед выборами, началась работа... Давайте разделим, как его взяли и как идет “работа”. Взяли, убежден, случайно. Конечно, понемногу искали, но, так сказать, без фанатизма. А взяли потому, что работали одновременно фактически три ведомства – милиция, СБУ и прокуратура. Если бы было одно, то, наверное, так бы оно все и оставалось, а так конкуренция сыграла свою роль. Когда одни перехватили что-то из телефонных разговоров, то поняли, что эти самые разговоры могли услышать и другие. Значит, нужно проверять и брать, если это все-таки Пукач. Поэтому и взяли.

Теперь о том, которое происходит дальше. Я не политолог, не политтехнолог, это не моя парафия, но кому не видно – все, что дальше происходит с Пукачем, это уже чистая политика? И Пукача используют в качестве пешки в политической игре.

Но если так, то кто ведет эту игру? И против кого? Кто мишень, на которую нацелят Пукача? На Литвина? Можно было бы предположить, если бы речь шла о самом реальном претенденте на президентское кресло... Против Ющенко? Какой смысл в этом, если с его шансами приблизительно та же история, что и с Литвиным? Или, наоборот, использовать Пукача в интересах Ющенко? Чем это поможет, учитывая уже сказанное о шансах? Против других реальных претендентов? Как-то слабо прослеживается...

Еще раз говорю, я здесь не специалист. Да по-разному можно использовать. Представляете, если выстрелить против Литвина? И потом вынести “вопрос” на рассмотрение парламента и поговорить на эту тему. И потрясти перед многочисленными телекамерами в сессионном зале наручниками, как вот когда-то Луценко носился с лаптями для Кучмы. Даже если эти наручники никогда не удастся надеть на жертву. Эффектно? Эффектно.

Или вот Ющенко. Почему перед выборами Ющенко опять не пообещать бы посадить бандитов в тюрьмы? Начать с Пукача... Как это сделать? Сначала опустить отбившегося от рук Луценко, а затем развивать успех. Дальше Ющенко на телеэфирах начинает рассказывать, что знает о телефонных звонках, которые делались министрам (ими были именно Луценко и Цушко. – Авт.) с тем, чтобы они “не брали Пукача”. И те якобы от испуга “падали на одно место” и не брали. И никто почему-то не задумывается: выходит, Президент владеет ценной информацией, которая может вывести на заказчика, может, даже быстрее, чем сам Пукач? Значит, следователь должен немедленно допросить его как ценного свидетеля. Никто не допрашивает. А вы говорите, не политика.

Так какие выводы из истории с Пукачем?

Они очевидны. Первый – Пукач не является носителем информации о заказчиках убийства. Поэтому ему не о чем торговаться. Кстати, неопровержимым доказательством этого служит то, что Кравченко уже нет среди живых, хотя вынудить его “уйти” из жизни было куда сложнее. Пукача, согласитесь, убрать было проще, не нужно было бы даже вынуждать стрелять дважды “себе в голову”. Но он остался жив. Именно потому, что повредить реальным заказчикам Гонгадзе он не может. При самом большом желании он может “выдать” часть цепочки, но на Кравченко эта цепочка обрывается.

Сегодня, конечно, следователи вокруг Пукача танцуют, варят ему кофе-капуччино, а ему даже кажется, что он может что-то выторговать для себя. Но ничего выторговать он не может. Вынести другой приговор, чем пожизненное заключение или 15 лет, по делам, по которым уже вынесены приговоры другим исполнителям, невозможно. Тем более что 12–13 лет вынесены куда более рядовым исполнителям – Протасову и Костенко, и только в одном деле – об убийстве Гонгадзе. Пукач же, как известно, непосредственно причастен еще к одному делу – похищению адвоката Подольского. Поэтому все, что ему светит, – место “пахана” в Макошино (тюрьма в Черниговской области, где отбывают наказания бывшие работники милиции. – Авт.), лучшая тюремная пайка и возможность первому приходить к раздаче.

Еще один вывод. Никогда не следует исключать вероятности того, что где-то в лесу под Киевом или Черниговом сидит себе Бен Ладен или кто-то из тех, кого по “интерполовской” терминологии называют “самыми разыскиваемыми преступниками”. По крайней мере вся история с тем, как “искали” Пукача, доказывает такую возможности.

И наконец, третье, самое важное и самое трагичное. Сегодня все обсуждают судьбу Пукача и, к сожалению, ничего не говорится о том, что Пукача хоть и взяли, но дело его живет и будет жить. Так как те “профессионалы”, то “подразделение”, о котором Кравченко рассказывал Кучме (что у них ни морали, ничего нет), бесследно не рассыпался, не растворился. Такие наработанные вещи при наличии спроса никогда не исчезают. Изменилось лишь одно. При Кравченко принять решение и отдать приказ в ведомстве мог один человек – сам Кравченко. При Луценко, во время его первого министерского срока, и при Цушко решения могли принимать они да еще разве что один-два человека (скажем, Геннадий Москаль у Луценко). А теперь, приходится признать, приказ могут отдать значительно больше действующих лиц. Коммунисты, бютовцы, “регионалы” и так далее. А еще отдельные олигархи, сопоставимые по влиянию с коммунистами, бютовцами или “регионалами”. Речь здесь, конечно, не только об убийствах. Есть много других “мер воздействия”, которые могут быть эффективны, и убийствами могут обернуться лишь при непредвиденных обстоятельствах – когда жертва оказывает сопротивление, слишком много болтает, грозит и т. д...

Для примера. Одна политическая сила, которая пыталась создать ну очень широкую коалицию с другой, с помощью оперативно-разыскных мероприятий (прослушивание телефонов, слежки и т.д.) тщательно “работала” с одним из заместителей генерального прокурора. Но при этом как-то ниточки потянулись и в другую сторону, выяснилось, что они могут привести ко многим разным лицам, выявить неожиданные родственные узы, скажем, между некоторыми депутатами, которые любят охотиться на людей, и еще одним из бывших глав президентской администрации. И все такое, не менее интересное... И смотри, уже ничего – заместитель прокурора, если прочитать приближенные к этой политсиле сайты, оказывается чуть ли не единственным правдолюбцем и правдоискателем в системе прокуратуры. Заместителю, таким образом, неожиданно повезло. А могло ведь и не повезти.

Получается, как ни досадно, Пукач задержан и перспектив у него нет. Но о деле, которому был предан Пукач, этого не скажешь..

Беседовал Александр Калиниченко