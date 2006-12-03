Университет им. Даля не хочет учить на украинском языке

Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля подал в Апелляционный суд Луганской области апелляционную жалобу на постановление Октябрьского районного суда города Луганска, согласно которому университет обязан осуществлять обучение студента Сергея МЕЛЬНИЧУКА на украинском языке и оплатить ему 1 тыс. грн. морального ущерба.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил сам С.МЕЛЬНИЧУК.

По его словам, в апелляционной жалобе университет требует отменить постановление суда, поскольку считает его незаконным, необоснованным и не отвечающим фактическим обстоятельствам дела.

С.МЕЛЬНИЧУК также сообщил, что в свою очередь 27 ноября подал административный иск в Октябрьский райсуд города на действия прокуратуры Октябрьского района, в частности невыполнения прокуратурой обязанностей, согласно пункту 4 статьи 6 статьи Закона Украины «О прокуратуре» и статьи 97 Уголовного кодекса Украины, поскольку ведомство не отреагировало на его жалобу от 18 сентября текущего года, в которой он требовал привлечь к ответственности должностных лиц, нарушающих его права на обучение на украинском языке и восстановить его конституционные права.

На понедельник, 4 декабря, в Луганской облгосадминистрации запланирован брифинг при участии ректора Восточноукраинского национального университета Александра ГОЛУБЕНКО на тему: «Об использовании государственного языка в учебном процессе Восточноукраинского национального университета им. В.Даля».

Как сообщал УНИАН 27 ноября, Октябрьский районный суд города Луганска удовлетворил иск студента С.МЕЛЬНИЧУКА и обязал Восточноукраинский национальный университет им. В.Даля осуществлять обучение этого студента на украинском языке. Также суд обязал университет оплатить С.МЕЛЬНИЧУКУ 1 тыс. грн. возмещения морального ущерба.

С.МЕЛЬНИЧУК 12 декабря 2005 года обратился в суд с жалобой о нарушении в университете конституционного права, в частности, на всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины и личо его права учиться на украинском языке, поскольку в университете преподавание осуществляется на русском.

С.МЕЛЬНИЧУК до 27 февраля текущего года был студентом первого курса заочного отделения Восточноукраинского национального университета им. В.Даля по специальности «журналистика», а с 1 сентября 2006 года он студент первого курса Учебно-научного института права и истории Восточноукраинского национального университета.