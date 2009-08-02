Патриарх Кирилл возглавил богослужение в день пророка Ильи

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ сегодня в праздник пророка Ильи возглавил Божественную литургию в Херсонесе (Севастополь).

Как передает корреспондент УНИАН , богослужение проходит в Свято-Владимирском соборе под открытым небом. На службе присутствуют около 10 тыс. верующих. Среди присутствующих - председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, экс-президент Украины Леонид КУЧМА, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧОВА и народные депутаты Украины.

Патриарху КИРИЛЛУ сослужат сотни представителей духовенства Украинской православной церкви.

После богослужения патриарх возложит венок к мемориалу на площади имени Нахимова в центре Севастополя и обратится к верующим с приветственным словом.

Торжествами в Севастополе завершится пребывание предстоятеля Русской православной церкви в Крыму. Вечером патриарх прилетит в Ривне, где посетит Свято-Воскресенский собор города.

Позже Патриарх КИРИЛЛ отправится в Корец, в Свято-Троицкий ставропигиальный монастырь. Он совершит там заупокойную литию по почившим настоятельницам обители, а также посетит Регентско-катехизаторское училище.