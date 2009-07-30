Общественные организации о положении в тюрьмах и колониях

Представители общественных и религиозных организаций отмечают необходимость своего участия в процессе исправления и ресоциализации осужденных, проведении в местах лишения свободы культурно-массовых и духовно-просветительских мероприятий.

На пресс-конференции в УНИАН заслуженный врач Украины, профессор, директор Института дерматологии и косметологии Ольга БОГОМОЛЕЦ отметила, что на протяжении многих лет проводит благотворительные концерты в местах лишения свободы, в частности, с целью привлечения внимания общества к проблеме распространения туберкулеза в криминально-исправительной системе. Она также подчеркнула, что на сегодняшний день в Украине, по сути, “идеально работает” только пенитенциарная система, поскольку там пытаются не только обеспечить нормальные условия проживания, но и дать возможность, в частности, женщинам и подросткам, получить знания и профессиональные навыки.

Руководитель Львовской МОО “Христианский театр “Эммануил” Жанна ГОРАЙ отметила, что в свободное время волонтеры ездят со спектаклями в места лишения свободы. Она рассказала, что работа проводится в 84 колониях Украины. По ее словам, главная цель этой работы “помочь людям найти выход из проблемы”. Она сообщила, что недавно христианский театр вернулся из “большой поездки по Луганской, Донецкой, Харьковской областей, где дали спектакли в 17 колониях”. По ее словам, важна поддержка также и “людей в погонах”, то есть работников этих колоний, которые организуют быт осужденных и делают все, чтобы произошло исправление осужденных. “Сейчас мы решили создать спектакль о работнике пенитенциарной системы, собираем материалы и, я надеюсь, что еще в этом году будет премьера”, - рассказала Ж.ГОРАЙ.

Директор Киевского театра “Постскриптум” Владимир СОКОЛ отметил, что в театре играют 28 актеров - бывших осужденных, “и общий стаж отбывания наказания ими около 200 лет”. По его словам, цель театра “не донести до людей какую-то тюремную субкультуру”, а донести до тех, кто в местах лишения свободы, что “выход есть и каждый человек имеет шанс исправиться”. Он отметил, что представления направлены на то, чтобы “помочь людям вернуться в социум”.

Исполнительный директор Украинской межконфессиональной миссии “Духовная и благотворительная опека в местах лишения свободы” Юрий ВАСИЛЬЧУК отметил, что моральная помощь нужна не только осужденным, но и семьям, которые являются жертвами преступлений, а также семьям осужденных. “Большое количество людей находится в этих слезах, в этом горе и им необходима помощь”, - сказал он.

Пастырь религиозного Центра союза свободных церквей христиан веры евангельской Евгений ДМИТРИЕВСКИЙ отметил, что большое количество суицидов осужденных происходит из-за того, что в их семьях проблемы, поэтому этому вопросу уделяется большое внимание. По его словам, очень важно, чтобы и жертвы смогли простить тем, кто принес горе в их семьи.

Референт отдела душпастырства для пенитенциарной системы Украины патриаршей курии УГКЦ, диакон Константин ПАНТЕЛЕЙ сообщил, что в 2008 году было проведено первое всеукраинское богомолье представителей пенитенциарной системы, где офицеры читали молитвы и за свои семьи и за осужденных. Он также сообщил, что большое внимание уделяется творческому развитию осужденных, выставках их работ как на выставках в Украине, так и за рубежом. Он сообщил, что 19 августа в Храме Василия Великого будет проходить выставка работ осужденных под названием “Преображение Господней любовью”, а лучшие работы попадут в Берлинскую академию искусств, где в сентябре будет проходить конкурс.

Представитель Украинской православной церкви, отец Сергей КИСИЛЕВ сообщил, что выступает с духовными песнями перед заключенными. По его словам, важно, чтобы они осознали свои ошибки, грехи и покаялись.

Народный артист Украины, кобзарь-лирник Василий НЕЧЕПА сообщил, что в местах лишения свободы он не только поет, но и знакомит заключенных с исторической литературой. “Главная задача кобзаря - просветительская”, - отметил он. По его словам, важно, чтобы они вышли не только здоровыми, но и сознательными.