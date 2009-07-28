Минобразования поможет абитуриентам с высоким баллом тестирования

В этом году больше всего одаренных абитуриентов поступили в ведущие университеты Киева и Львова.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства образования и науки Украины, в частности, больше всего талантливых абитуриентов, которые лучше всех прошли тестирование, поступили в Киевский национальный университет имени Т.Шевченко, Национальный технический университет «Киевский политехнический институт» и Львовский национальный университета имени И.Франко.

Как отметил министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК, МОН будет осуществлять сопровождение детей, набравшие 200 баллов по двум и больше предметам при прохождении тестирования, и способствовать одаренным детям в ходе вступительной кампании.

По данным Минобразования, больше всего одаренных абитуриентов будут обучаться в КНУ имени Т.Шевченко. Сюда поступили 32 абитуриента с самыми высокими баллами ВНО. А в общей сложности в разных университетах столицы планируют учиться 43 абитуриента с самыми высокими баллами.

Также престижными среди лучших абитуриентов оказались высшие учебные заведения Львова.

По данным Минобразования, самыми популярными направлениями учебы являются международные отношения, экономика, физика, математика, медицина, юридические и филологические науки.