Польские пограничники предостерегают украинцев

Пограничная служба Польши предостерегает украинских граждан - владельцев разрешений в рамках малого пограничного движения от поездок за определенную договором 30- километровую зону МПД.

«Граждане Украины и Польши, которые будут пользоваться преимуществами договора о малом пограничном движении, должны сознавать, что, в случае нарушения правил, они их утратят», - сказал пресс-секретарь польской пограничной службы Войчех ЛЕХОВСКИЙ в комментарии, присланном УНИАН в пятницу.

Пресс-секретарь признал, что пограничная служба ждет случаев «несознательного» пребывания украинцами вне 30-километровой зоны, подчеркнув, что даже в этом случае им придется отвечать за это нарушение согласно действующему законодательству. «Все (последствия для гражданина в случае такого нарушения), что возникает в результате нелегального пребывания в Польше», - сказал он.

В.ЛЕХОВСКИЙ не уточнил, идет ли речь только о штрафе для человека, который «несознательно» нарушил правила малого пограничного движения, или сразу будет выдаваться решение о добровольном обязательстве оставить Польшу, что предусматривает также годичный запрет на въезд в страну.

Он заверил, что пограничная служба будет действовать согласно договору о малом пограничном движении между Украиной и Польшей от 2008 года и польскому закону «Об иностранцах».

Пресс-секретарь также не уточнил, планирует ли пограничная служба назначать мобильные патрули вблизи 30-километровой зоны вроде действующих в настоящее время в пограничных районах Польши на западе страны.

Он сказал, что главной задачей МПД является активизация пограничного движения между странами.

Как сообщал УНИАН, нарушитель правил малого пограничного движения может утратить право въезда в 25 стран Шенгена на 5 лет и на один год в Польшу, в зависимости от того, какой вид наказания изберет пограничная служба или полиция.

Справка УНИАН. Польско-украинский договор о малом пограничном движении предусматривает 4 вида наказания за нарушение правил МПД: штраф, добровольное обязательство оставить территорию Польши, принудительная депортация из страны и аннулирование выданного разрешения.

В то же время договор четко не определяет критерии, по которым будет определяться форма наказания для конкретного нарушителя, и могут ли одновременно применяться несколько форм.

Договор «Об иностранцах» от 13 июня 2003 года описывает общие критерии применения наказаний за нарушение правил пребывания в Польше, но в то же время дает право работникам пограничной службы самостоятельно избирать способ наказания.