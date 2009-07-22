В «Борисполе» поймали контрабандиста с изумрудами на 4 миллиона

20 июля в международном аэропорту «Борисполь» сотрудники СБУ задержали гражданина Украины, прибывшего из Никарагуа через Амстердам, который пытался контрабандным путем ввезти в Украину партию необработанных колумбийских изумрудов.

Ценный багаж весом более полукилограмма злоумышленник скрывал в двойном дне дорожной сумки, расфасовав изумруды в 8 полиэтиленовых пакетиков, сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ.

По предварительной оценке, рыночная стоимость задержанной контрабанды превышает 4 млн. грн.

Установлено, что в дальнейшем контрабандист планировал увеличить количество поездок и объем контрабанды. На этот товар в Украине уже были постоянные покупатели – отдельные предприятия, занимающиеся производством и реализацией готовых ювелирных изделий. После соответствующей обработки стоимость изумрудов увеличивалась в 2-3 раза.

СБУ в отношении контрабандиста возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.