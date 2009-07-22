НБУ разрешил еще одному банку не отдавать депозиты
11:04, 22 июля 2009Общество
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В течение полугода
Национальный банк Украины (НБУ) с 20 июля 2009 года назначил временную администрацию в ОАО «Банк «Столица» сроком на один год.
Как сообщается на сайте Нацбанка, это предусмотрено постановлением НБУ №408 от 17 июля 2009 года.
Временным администратором банка назначен независимый эксперт Игорь ПОЛХОВСКИЙ.
Также НБУ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка сроком на шесть месяцев – с 20 июля по 19 января 2010 года.
Справка УНИАН. Банк «Столица» основан в 2004 году. Мажоритарным акционером банка является Валентин ИСАК, который владеет 88,35% акций.
По данным Нацбанка, на 1 апреля т.г. по размеру активов (450 млн. грн.) банк «Столица» занимал 122-е место среди 182 банков страны.
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