НБУ разрешил еще одному банку не отдавать депозиты

Национальный банк Украины (НБУ) с 20 июля 2009 года назначил временную администрацию в ОАО «Банк «Столица» сроком на один год.

Как сообщается на сайте Нацбанка, это предусмотрено постановлением НБУ №408 от 17 июля 2009 года.

Временным администратором банка назначен независимый эксперт Игорь ПОЛХОВСКИЙ.

Также НБУ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка сроком на шесть месяцев – с 20 июля по 19 января 2010 года.

Справка УНИАН. Банк «Столица» основан в 2004 году. Мажоритарным акционером банка является Валентин ИСАК, который владеет 88,35% акций.

По данным Нацбанка, на 1 апреля т.г. по размеру активов (450 млн. грн.) банк «Столица» занимал 122-е место среди 182 банков страны.