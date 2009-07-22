Таксистами в Киеве работают «Бен Ладен» и «Бетмен» с «Лениным»

Чтобы привлечь клиентов, киевские таксисты превращаются в актеров! Правда, у некоторых — двойной тариф, пишет Сегодня.

Таксист Александр эксплуатирует образ «террориста №1»: помогают худое лицо восточного типа и длинная косматая борода. К этому предприимчивый таксист добавляет белую чалму — выходит вылитый террорист №1 в мире. «Я уже даже имя свое иногда забываю, все меня бен Ладеном зовут», — рассказывает он. Внешность приносит дополнительный доход. В службе такси клиентов предупреждают, что тариф за проезд с «террористом» будет не 2,5, а 4,5 гривен за километр. Плюс он берет еще 20 гривен за подачу авто.

Извозом в Киеве занимаются не только террористы, но и «Бэтмен» с «Лениным», пишет издание. Виктор очень похож на вождя пролетариата, а потому также решил эксплуатировать образ. Правда, недавно он уехал на заработки в Россию, мол, у нас стало менее денежно. А вот Бэтмен (в миру — Сергей) зарабатывает в Киеве. Внешне на героя блокбастера он не похож, но зато авто — почти копия бэтмобиля. Тюнинговать свой Chevrolet Laccetti Сергей начал три года назад. Сделал аэрографию «под бэтмобиль», поменял обшивку салона на кожаную и установил деревянный руль. Сергею даже подарили костюм Бэтмена, но ездить в нем ему неудобно.