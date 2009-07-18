В Тернопольской области открывается фестиваль «Коропфест»

Сегодня в пгт Коропец Монастыриского района Тернопольской области в рамках празднования Дня поселка начнется второй фестиваль “Коропфест`09”.

Как сообщили корреспонденту УНИАН организаторы фестиваля, программой предусмотрены рыбацкие забавы на Днестре, где каждый желающий будет иметь возможность пройти практикум туриста, освоить азы рыбацкого искусства, отведать ухи, а вечером послушать “Рыбацкие побасенки” у костра.

Кроме этого, в рамках фестиваля будут проводиться соревнования “Что? Где? Когда?” на тему “Рыба и рыболовство”, детский песенный конкурс “Шаг к звездам”, выставка народных ремесел Поднестровья, мастер-классы и ярмарка работ народных умельцев, народные забавы и спортивные соревнования.

Также на фестивале можно будет пообщаться с участниками передвижного экологического лагеря “Данастрис-альтернатива”, которые осуществляли сплав по Днестру на плотах, изготовленных из пластиковых бутылок.

Фестиваль продлится два дня.