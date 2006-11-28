Молдова будет однозначно реагировать на трагедию украинского народа

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в Минске провел двусторонние консультации с Президентом Республики Молдова Владимиром ВОРОНИНЫМ.

Как сообщает Официальное интернет-представительство Президента Украины, стороны обсудили вопросы приднестровского урегулирования и договорились о возобновлении в полном объеме железнодорожного сообщения между Украиной и Молдовой.

Президент Украины проинформировал своего молдавского коллегу о принятии Верховной Радой Закона «О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине». В свою очередь, В.ВОРОНИН отметил, что Молдова будет однозначно реагировать на эту трагедию украинского народа.