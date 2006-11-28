Солдата в учебном центре ”Десна” замучили сержанты

Гибель военнослужащего срочной службы в учебном центре “Десна” произошла в результате неуставных отношений.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, об этом сегодня заявил начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Сергей КИРИЧЕНКО, выступая на брифинге о гибели военнослужащего срочной службы в Деснянском учебном соединении.

“Это первый за последние два года трагический случай, когда от рук казарменных хулиганов, от неуставных отношений в Вооруженных Силах Украины погиб солдат”, - подчеркнул он. “По приказу министра обороны Украины, я лично прибыл в 169-й Учебный центр для того, чтобы возглавить расследование обстоятельств, причин трагедии и найти ответ на вопрос, что нужно сделать, чтобы в будущем подобные случаи не происходили”, - добавил С.КИРИЧЕНКО.

Начальник Генерального штаба отметил, что вместе с ним в Деснянском учебном центре работают следователи военной прокуратуры, СБУ, Военной службы правопорядка в ВСУ, комиссии Генерального штаба и командования Сухопутных войск. По его словам, целью их работы является выявление лиц, совершивших это преступление.

“Сегодня ночью органами прокуратуры были задержаны двое сержантов подразделения, где служил погибший военнослужащий, которые обвиняются в совершении этого преступления”, - информировал он.

С.КИРИЧЕНКО также добавил, что по предварительным данным расследования, преступление совершено около полуночи с воскресенья на понедельник, когда к погибшему военнослужащему были применены неуставные методы влияния. В 5.20 понедельника (27 ноября - УНИАН) сосед по кровати обнаружил, что пострадавшему плохо. Уже через 15 минут в подразделении работал фельдшер, военнослужащего транспортировали в госпиталь, но врачи уже ничем не смогли ему помочь, около 6.50 солдат умер.

Начальник Генштаба отметил, что сержанты, совершившие это преступление, прослужили в армии полгода, они „срочники”.

Он отметил, что одной из задач следственных комиссий является выявление тех военных руководителей подразделения, части и учебного центра, преступная деятельность или бездеятельность которых привела к тому, что произошел такой позорный случай.

По словам С.КИРИЧЕНКО, руководством Министерства обороны и Генерального штаба ВС Украины принимаются все меры для того, чтобы улучшить ситуацию в военных коллективах, не допустить проявлений неуставных отношений. С этой целью осуществляется целый комплекс организационных, кадровых, социальных и воспитательных мероприятий. Начальник Генштаба отметил, что только в 169-ом Учебном центре за те непорядки, которые были в военной дисциплине, в прошлом году были отстранены от должностей командир Учебного центра, некоторые его заместители, а также почти все командиры воинских частей, которые входят в его состав.

“Я сегодня прихожу к выводу, что меры, предпринятые в 169-ом Учебном центре в прошлом и в этом году, к сожалению, не дали тех результатов, которых мы ожидали”, - сказал генерал-полковник. “Я глубоко убежден и буду докладывать сегодня министру обороны о том, что необходимо принимать меры на более высоком уровне – в командовании Сухопутных войск, его структурах, которые отвечают за этот Учебный центр. Виновные должны быть привлечены к ответственности, и эта ответственность наступит в ближайшее время”, - подчеркнул С.КИРИЧЕНКО.