Завтра в Киеве распогодится

Завтра, 15 июля, на территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, местами кратковременные дожди будут только в Крыму, а ночью и в восточной части. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в южной и восточной частях ночью 18-23°, днем 29-34°; на остальной территории ночью 13-18°, днем 26-31°, в Закарпатье до 33°.

Завтра в Киеве и Киевской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью по области 13-18°, днем - 26-31°; в Киеве - ночью около 15°, днем 27-29°.

Сегодня, 14 июля, температура воды в Черном и Азовском морях 24-27°, в Днепре возле Киева 23°.