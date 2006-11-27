Ющенко хочет продать Укртелеком сейчас

Затягивание с приватизацией таких предприятий, как “Укртелеком”, Одесский припортовый завод и “Турбоатом”, негативно влияет на их инвестиционную привлекательность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время встречи с промышленниками и предпринимателями.

“Через два года, если кто-то захочет продать “Укртелеком”, он не продастся, нечего будет продавать», - отметил Президент.

По его мнению, государственные пакеты 596 объектов, которые планируются на продажу в 2007 году, «не сформируют нового делового поля. Они не порождают новой деловой активности».

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что необходимо концептуально определиться с мелкими пакетами акций, которые есть в собственности государства. Также Президент подчеркнул, что есть много государственных предприятий, которые нигде не учитывались, то есть не были занесены ни в государственный реестр, ни в реестр коммунальной собственности. «Как правило, это объекты, которые допродаются или доводятся до банкротства», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Кроме того, Президент отметил необходимость передачи в сферу частного бизнеса предприятий, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги. По его словам, существует мировая практика, когда вывозом мусора, водоснабжением и т.п. занимаются бизнесовые структуры.