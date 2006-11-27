В Запорожской области расстрелян представитель местного криминалитета

В Энергодаре Запорожской области расстрелян представитель местного криминалитета.

Как сообщили УНИАН в руководстве УМВД Украины в Запорожской области, ранее судимый за разбойные нападения и бандитизм Сергей Хижняк был обнаружен мертвым вечером в минувшую субботу возле дверей квартиры своей матери.

"Причиной смерти 34-летнего мужчины стали огнестрельные ранения в грудь и голову. Сообщение на 02 поступило в 21.20 от неизвестного, который не пожелал представиться и личность которого на данный момент не установлена", - рассказали в облУВД.

По неофициальным данным, в последнее время С.Хижняк проводил собственное расследование убийства Павла Кулятова - ранее судимого жителя Энергодара застреленного неизвестными минувшим летом в центре города.

В прокуратуре Энергодара УНИАН сообщили, что следствие рассматривает несколько версий убийства, однако озвучить их отказались.

Как сообщал УНИАН, 35-летний П.Кулятов был расстрелян из автоматического оружия в ночь на 20 июня. Во время нападения на него огнестрельные ранения получил так же 23-летний житель Энергодара, который был госпитализирован в местную больницу.