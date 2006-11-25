В обмен на повышение тарифов Киеву обещают уникальную систему субсидий

Столичная власть признает, что ее ошибкой при повышении тарифов в 3-4 раза является недостаточная разъяснительная работа с киевлянами по этому вопросу.

Как передает корреспондент УНИАН, заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ сказал журналистам: «Нашей ошибкой - ошибкой власти - является то, и мы должны это признать, что мы работая над уникальной схемой субсидий, которая есть только в Киеве и защищает социально незащищенные слои населения, мы недостаточно внимания уделили разъяснительной работе, публичной работе с людьми».

По его словам, именно этим воспользовалась оппозиция.

«Я думаю, что в ближайшие 10 дней – две недели мы проведем разъяснительную работу. Мы больше внимания уделим объяснению киевлянам, каким образом можно быстрее оформить субсидию, что это такое и что повышение тарифов не означает увеличение оплаты для большинства тех людей, для которых повышение ощутимо», - сообщил О.ДОВГИЙ.

Заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ отметила, что предыдущая власть Киева не повышала тарифы по политическим мотивациям.

«Если сейчас не будут подняты тарифы для того, чтобы самофинансировадся жилищно-коммунальный сектор, то через пару лет это будет Алчевск-2, но в масштабах Киева», - отметила она.

И.КИЛЬЧИЦКАЯ напомнила о предусмотренных субсидиях для малозащищенных слоев населения, подчеркнув, что специально созданными комиссиями будет также рассматриваться вопрос предоставления компенсаций семьям, которые не подпадают под общие критерии получения субсидии, но по каким-то причинам не могут платить по новым тарифам.

«За декабрь–январь власть планирует удовлетворить 90% людей из 250-300 тыс. семей, которые мы рассчитываем, будут оформлять субсидии. В тех случаях, где машина до 10 лет, земля более 6 соток, они будут относиться к тем 10%, по которым у нас будет заседать городская и районные комиссии и мы будем рассматривать каждое отдельное дело», - сказала она.

Депутат Киевсовета, лидер фракции «Общественный актив Киева» Александр ПАБАТ, комментируя ситуацию с повышением тарифов, сказал УНИАН: «Если честно говорить, то есть попытка города уменьшить свои бюджетные нагрузки и перенести их на выплаты киевлян. Здесь есть такая история и нужно откровенно об этом говорить. Но если посмотреть, на сколько изменился с 1999 года уровень жизни - что тогда было 300 грн. и что сейчас… Нужно платить, потому что другого варианта нет».

Он также подчеркнул, что во избежание недоразумений с киевлянами городская власть должна была бы продемонстрировать предварительные расчеты по новым тарифам и объяснить ситуацию с состоянием жилищно-коммунальной собственности столицы.

«Интересно выйти и кричать, что все плохие, и что в 1,8 раза поднять тарифы – это классно, а в 3- раза – это плохо. А почему так – никто не знает. К сожалению, власть сделала огромную ошибку. Она расчеты не продемонстрировала людям. И большая ошибка в том, что не показала схему социальной защиты людям, не показала каждому, в какой квартире он живет, сколько денег он платит и куда идут эти деньги. Сейчас это дает возможность рассказывать всем, что это идет в карман энергохолдинга («Киевэнрегохолдинг»). Энергохолдинг выступает лишь как оператор расчетов и деньги идут мимо него. Он получает лишь небольшой процент от генерирующей компании за свою работу, а не деньги киевлян», - сказал А.ПАБАТ.

Относительно инвестиционной составляющей, которая включена в новые тарифы на воду, он отметил, что действительно раньше она (составляющая) не включалась, но именно из-за этого в городе изношены инженерные сети и оборудование, что не обеспечивает необходимого качества услуг населению. В частности, говоря о водоснабжении, он отметил, что каждый год вода используется одна и та же, но доходит до нас все хуже, потому что те две «супертехнологии», которые используются сейчас – это коагулянт - сбор мелких частиц грязи и второй – хлорирование, не могут обеспечить полной очистки воды. Для этого необходимо применение таких технологий, как ионизация, очистка ультрафиолетом, бактериологическая очистка. А городской бюджет, как подчеркнул А.ПАБАТ, не может обеспечить финансирование введение таких технологий.

По словам председателя правления ЗАО «Киевэнергохолдинг», депутата Киевсовета от ГАК Юрия БОНДАРЯ, инвестиционная составляющая в тарифе на холодную воду 7%. Это, по прогнозу экспертов, в 2007 году составит около 86-88 млн. грн. Эти деньги планируется использовать на капитальные ремонты отдельных водопроводов, ремонты водозаборов, насосных станций и тому подобное.

Что касается энергетической составляющей тарифа на холодную воду, Ю.БОНДАРЬ сообщил, что «водоканал» потребляет 15% электроэнергии, которая производится в Киеве. «Это очень большой потребитель электрической энергии», - отметил он. Ю.БОНДАРЬ также напомнил, что цены на холодную воду не пересматривались с 1999 года, в то же время за этот период в 4-5 раз выросли цены, в частности на металл, выполненные работы, повысился уровень заработной платы.