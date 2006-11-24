В редакцию газеты ворвался вооруженный карикатурист

В пятницу в редакцию испаноязычной газеты El Nuevo Herald в Майами ворвался карикатурист, вооруженный автоматом и ножом, передает агентство Associated Press.

Хосе Варела (Jose Varela) потребовал встречи с главным редактором издания, заявив, что тот подвергает цензуре его произведения. По другим данным, карикатурист был обеспокоен "конфликтом интересов" в газете.

Сотрудников издания, находившихся на шестом этаже, где произошел инцидент, пришлось эвакуировать. Остальные пытались освещать разворачивающиеся в редакции события в Интернете. Пострадавших не оказалось.

Через два часа злоумышленник сдался полиции. Пока не ясно, будут ли Вареле предъявлены какие-либо обвинения.

За последние полтора года это уже второй инцидент в El Nuevo Herald, одной из крупнейших испаноязычных газет в США. В июле 2005 года, напоминает агентство, в холле здания редакции застрелился герой одного из журналистских расследований.

Лента.ру