Суд взял под стражу еще одного фигуранта «дела Олийныка»

Сегодня Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-прокурору Голованевского района Кировоградской области Евгению ГОРБЕНКО, который вместе с экс-народным депутатом Виктором ЛОЗИНСКИМ и экс-начальником Голованевского райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСКИМ проходит обвиняемым по делу о гибели гражданина Валерия Олийныка.

Об этом УНИАН сообщил начальник Управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины Петр КОВАЛЬ.

Как сообщалось, 53-летний В.Олийнык погиб 16 июня в результате столкновения с экс-народным депутатом В.ЛОЗИНСЬКИМ, тогдашним прокурором Голованевского района Кировоградской области Е.ГОРБЕНКО и экс-начальником милиции этого же района М.КОВАЛЬСКИМ на территории охотничьего хозяйства в Кировоградской области.

Сегодня, 6 июля, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему начальнику Голованевского райотдела милиции М.КОВАЛЬСКОМУ. По данным Генпрокуратуры, М.КОВАЛЬСКИЙ будет находиться под стражей по меньшей мере 2 месяца, то есть на срок, который отведен следствием для окончания расследования дела.