Фонд гарантирования вкладов за месяц «усох» на 49 миллионов

Объем Фонда гарантирования вкладов физических лиц в июне текущего года сократился на 49 млн. грн. и на 1 июля составил 4,53 млрд. грн.

Об этом говорится в пресс-релизе фонда, переданном агентству УНИАН.

По состоянию на 1 июля т.г. в реестр фонда включены 182 участника и 3 временных участника.

На сегодняшний день фонд осуществляет выплаты гарантированных сумм возмещения вкладчикам ликвидируемых Европейского банка развития и сбережений, Киевского универсального банка и банка «Причерноморье».

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.

С ноября 2008 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 150 тыс. грн.