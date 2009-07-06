Главного бухгалтера Управления госохраны закопали живьем за долг

Сотрудники столичной милиции 3 июля задержали отца и двух его сыновей (соответственно, 1949, 1978 и 1986 гг.р., жителей Киева и области), которые 26 мая этого года за невозвращение долга в сумме 250 тыс. грн. в Киево-Святошинском районе живьем закопали 30-летнего главного бухгалтера Управления Государственной охраны.

Как сообщили УНИАН в Шевченковском районном управлении столичной милиции, потерпевший в прошлом году одолжил у одного из задержанных, с которым раньше учился и дружил, указанную сумму на приобретение микроавтобуса с целью совместного использования на пассажирских перевозках.

По предварительным данным, погибший автомобиль не купил, а куда дел деньги милиции не известно.

По словам собеседника агентства, утром 26 мая трое мужчин подъехали к общежитию, где проживал главный бухгалтер, насильно усадили его в автомобиль, связали и вывезли за пределы города, где вечером того же дня убили.

В отношении всех троих возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.