В Украине подорожают импортные харчи

Возобновление действия 13%-ной ввозной пошлины приведет к подорожанию импортных продуктов питания на 10-20%. Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказала начальник аналитического отдела консалтингового агентства «ААА» Мария КОЛЕСНИК

«Это приведет к подорожанию продукции на 10-20%. Если импортер захочет переложить часть рисков на себя, то может произойти 10%-ное увеличение цены, не более. Но это в том случае, если риски и уменьшение прибыли импортер возьмет на себя ввиду того, что очень низкие продажи, связанные с кризисом. Если рынок весьма востребован, то цены могут вырасти даже до 20%, и это будет переложено на конечного потребителя», - сказала М.КОЛЕСНИК.

При этом эксперт подчеркнула, что нельзя четко сказать, какой группы товаров подорожание коснется в первую очередь. «Это касается целой отрасли, в зависимости от конкретной компании и того, как менеджмент будет принимать решения», - пояснила она.

При этом эксперт высказала уверенность, что Верховная Рада Украины не успеет отменить действие закона о 13%-ной пошлине на импорт. « В ВР планируется внести законопроект об отмене действия пошлины, но несмотря на недовольстве со стороны ВТО и ЕС, парламент физически не успеет принять что-либо, чтобы отменить эту норму», - считает М.КОЛЕСНИК

Как сообщал УНИАН, 20 февраля 2009 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины № 923-VІ «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом». Законом предусматривалось введение сроком на шесть месяцев временной надбавки в размере 13% к действующим ставкам ввозной пошлины.

Данным законом Кабинету министров предоставляется право уменьшать (отменять) размер временной надбавки к действующим ставкам ввозной пошлины, а также продлевать применение временной процедуры путем принятия соответствующего решения.

18 марта 2009 года своим постановлением Кабинет Министров отменил 13-процентную надбавку к ввозной пошлине на все товары некритического импорта, кроме легковых автомобилей и холодильников.

Конституционный Суд своим решением от 23 июня 2009 года признал неконституционными нормы законодательства, согласно которым Кабинет министров может принимать решения о продлении процедуры применения, уменьшении размера, отмене временной надбавки к действующим ставкам ввозной пошлины на некоторые товары.