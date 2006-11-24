За круглым столом обсудят качество подготовки кадров для рынка труда Украины

29 ноября в 12.00 в Киеве пройдет Круглый стол «Качество подготовки профессиональных кадров для рынка труда Украины».

В обсуждении примут участие Луцкий М.Г., Глава подкомитета по вопросам профессионального образования ВРУ, Галицкий В.М., директор Госслужбы занятости, Министерство труда, Дорошкевич Р.Н., зам. дир. департамента развития социальной и гуманитарной сферы, Министерство экономики, Заболотный А.А., Директор Благотворительного фонда «Развитие Украины», а также ведущие эксперты в области образования, представители Министерства образования и науки, Министерства труда и социальной политики, Министерства экономики, Государственного центра занятости, представители академической общественности и объединений работодателей.

Круглый стол состоится по адресу: ул. Владимирская, 55, Большой конференц-зал НАН Украины

Время проведения стола: 12.00 - 16.00.

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