СБУ собрала 5000 документов КГБ о Голодоморе в Украине

Председатель Службы безопасности Украины Игорь ДРИЖЧАНЫЙ считает, что приуменьшение масштабов Голодомора в Украине является «не просто бессмысленным, но и нечестным и несправедливым с исторической точки зрения».

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам он отметил, что Голодомор в Украине признан преступлением против человечества парламентами десяти стран, и отрицать сегодня этот факт «не просто бессмысленно, но и нечестно и несправедливо с исторической точки зрения». «Если преступления против человечества состоялись и в других уголках бывшего СССР (в частности в Поволжье), это не значит, что преступления в Украине стали менее значимыми или страшными», - сказал председатель СБУ.

Открывая в Украинском доме выставку «Горькая память Украины», И.ДРИЖЧАНЫЙ рассказал, что здесь представлены документы, собранные СБУ за несколько лет. По его словам, эти документы хранились в КГБ Советского Союза под грифом «Совершенно секретно» и были скрыты от общества в специальных хранилищах.

По словам И.ДРИЖЧАНОГО, СБУ удалось собрать приблизительно 5 тысяч документов, которые освещают Голодомор 1932-33 годов в Украине. Он отметил, что сотрудники СБУ четыре года работали в отраслевом государственном архиве и в региональных архивах. Результатом этой работы стало рассекречивание всех без исключения обнаруженных документов.

Председатель СБУ сообщил журналистам, что на сайте Службы безопасности Украины эти документы есть в открытом доступе в полном объеме, а на выставке выставлена приблизительно 1/5 часть. Он рассказал, что все документы можно разделить на: директивы партийных органов и спецслужб бывшего СССР, уголовные дела и личные вещи людей, в том числе и письма, которые потом служили доказательствами в уголовных делах. Среди прочего есть отчеты о репрессиях в Украине. Там есть и свидетельства очевидцев, и выдержки из писем крестьян, красноармейцев, которые красноречиво указывают на целенаправленность преступных действий тогдашних власть предержащих - на полномасштабное создание таких жизненных условий, которые повлекли массовую гибель людей на украинской земле, заметил И.ДРИЖЧАНЫЙ.

Он также сообщил, что над этими документами работают специалисты из многих стран, в частности, Польши, Израиля. В то же время, ими не интересуются представители Российской Федерации.

И.ДРИЖЧАНЫЙ не исключает, что российские ученые просто не знали о рассекречивании вышеупомянутых материалов. «Я думаю, что одним из результатов этой выставки будет привлечение большего внимания к этой проблеме также ученых из России», - добавил он.

И.ДРИЖЧАНЫЙ также сообщил, что СБУ планирует побывать с этой выставкой во всех регионах Украины, и, возможно, придать ей статус международной.