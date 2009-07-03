Прогноз на субботу: жара спадет

Завтра на большей части территории Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с; в Украине, кроме северной части, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 12-17°, на юге 18-22°; днем 22-27°, в южной части и в Закарпатье 26-31°; в Карпатах ночью 10-15°, днем 15-20°.

В Киевской области в субботу ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 22-27°. В Киеве температура ночью 14-16°, днем 23-25°.