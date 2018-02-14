Завтра временно не будет работать станция киевского метро "Майдан Незалежности"

Также будет изменена работа некоторых автобусных и троллейбусных маршрутов.

В четверг, 15 февраля, станция Киевского метрополитена «Майдан Незалежности» не будет работать из-за официальных мероприятий с участием президента Украины.

Об этом в Twitter сообщает КП "Киевский метрополитен".

"Завтра, 15 февраля, в связи с проведением официальных мероприятий с участием президента Украины станция "Майдан Незалежности" не будет работать от начала работы и до окончания мероприятий. Пересадка и станция "Крещатик" - в обычном режиме. Приносим извинения за неудобства", - говорится в сообщении.

В свою очередь советник начальника метрополитена Наталка Макогон в комментарии УНИАН сообщила, что мероприятия в центре столицы будут посвященные 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

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Кроме того, как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, 15 февраля на улицах Цитадельная, Лаврская, Грушевского, Крещатик, Михайловская, а также на Владимирском спуске вносятся изменения в работу автобусов маршрутов №№ 24, 55, 62, 114 и троллейбусов маршрута № 38.

Как сообщает КП «Киевпастранс», с 6.00 15 февраля временно отменяют остановки: автобусов маршрута № 24, троллейбусов маршрута № 38 «Национальный музей истории Украины во II мировой войне» на высадку и посадку; автобусов маршрутов № 24, № 114 «Майдан Независимости» в обоих направлениях.

Также на время проведения мероприятий временно будут внесены изменения в работу автобусов маршрутов №№ 24, 55, 62, 114 и троллейбусов маршрута № 38.

Как сообщал УНИАН, в Киеве ограничат вход на станцию метро "Святошин" через капремонт.