Суд арестовал виновницу смертельного ДТП в Белой Церкви

17:39, 13 февраля 2018
Общество
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Девушку, совершившего наезд на пешеходов в Белой Церкви, арестовали на 60 суток / фото kv.npu.gov.ua

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Как сообщает ТСН, избранная судом мера пресечения не предусматривает права на внесение залога. Прокуроры просили для подозреваемой меры пресечения именно в виде ареста на 60 суток.

Отмечается, что девушка не давала показаний до начала суда и отказывалась общаться с прессой. Во время заседания Виктория плакала и заявляла, что сожалеет о содеянном.

Напомним, накануне в Белой Церкви Киевской области 18-летняя девушка без водительского удостоверения и в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля совершила наезд на пешеходов. В результате инцидента погибла женщина. Еще один пострадавший – 22-летний военнослужащий был доставлен в больницу.

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Теги: #ДТП#Белая Церковь