Суд арестовал виновницу смертельного ДТП в Белой Церкви

Во время заседания 18-летняя девушка плакала и заявляла, что сожалеет о содеянном.

Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца 18-летнюю Викторию Кухарчук, которая совершила смертельное ДТП в Белой Церкви, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

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Как сообщает ТСН, избранная судом мера пресечения не предусматривает права на внесение залога. Прокуроры просили для подозреваемой меры пресечения именно в виде ареста на 60 суток.

Отмечается, что девушка не давала показаний до начала суда и отказывалась общаться с прессой. Во время заседания Виктория плакала и заявляла, что сожалеет о содеянном.

Напомним, накануне в Белой Церкви Киевской области 18-летняя девушка без водительского удостоверения и в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля совершила наезд на пешеходов. В результате инцидента погибла женщина. Еще один пострадавший – 22-летний военнослужащий был доставлен в больницу.