УНИАН запустил новостного бота

Задача бота – улучшить доставку актуальных новостей читателям УНИАН.

Информационное агентство УНИАН запустило новостного чат-бота, с помощью которого можно получать рассылки в Facebook Messenger с главными событиями, полезными статьями и анонсами интересных мероприятий.

Задача робота − улучшить доставку актуальных новостей читателям УНИАН. Цифровой помощник работает по принципу push-сообщений, которые начинают поступать в мессенджер после подписки на новости. Также пользователь может самостоятельно выбрать удобное время для получения информационной рассылки: утром, в течение дня или вечером. Все сообщения доступны на украинском и русском языках.

В меню чат-бота пользователь имеет доступ к 5 основным разделам сайта УНИАН: «Экономика», «Спорт», «Война», «Мнения», «Публикации». Особое внимание при разработке цифрового помощника было уделено разделу «Спорт»: чат-бот будет вести текстовую онлайн-трансляцию зимней Олимпиады 2018. Кроме того, в рамках сервиса «Погода УНИАН» бот сообщает читателю о метеорологических изменения.

«Время − самый ценный ресурс. Для того, чтобы нашим читателям не приходилось тратить его на постоянный мониторинг новостных лент − все самое важное при помощи бота сможет отфильтровать и предоставить команда редакторов УНИАН в максимально комфортный способ. Верим, что пользователям будет удобнее получать важные новости через мессенджер», − комментирует Михаил Ганницкий, шеф-редактор информационного агентства УНИАН.

Чат бот УНИАН для Facebook Messenger является проектом департамента 1+1 Digital.

Чтобы подписаться на новостную рассылку, необходимо открыть диалог с ботом в мессенджере facebook-страницы УНИАН