Нафтогаз хочет знать, сколько на самом деле стоит транзит газа
НАК привлечет международных экспертов
НАК «Нафтогаз Украины» планирует привлечь международных консультантов для определения экономически обоснованного уровня транзитной ставки природного газа.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Нафтогаза Украины».
“Учитывая значительный интерес общества к этому вопросу и большое количество «аналитических выводов» о необоснованности существующих условий контракта на предоставление услуг по транзиту газа НАК «Нафтогаз Украины» приняла решение о привлечении независимой и авторитетной западной консалтинговой компании для предоставления указанных услуг, среди которых как аудиторские компании «Большой четверки», так и ведущие мировые консультанты по тарификации услуг в сфере энергетики как Arthur D.Little”, – говорится в сообщении пресс-центра.
В «Нафтогазе Украины» также сообщили, что компания постоянно ведет переговоры с несколькими известными международными компаниями о предоставлении услуг по определению экономически обоснованного уровня ставки на транзита природного газа по территории Украины.
При этом в компании отмечают, что “на протяжении последних нескольких лет в средствах массовой информации раздавалось много заявлений относительно оптимального размера тарифной ставки на услуги по транзиту природного газа... «Экспертные оценки» колеблются в широком диапазоне: в январе 2006 года руководство страны приветствовало увеличение ставки транзита до уровня $1,6 за 1 тыс. куб. м. на 100 км., а в 2008 году назывались значения оптимума ставки от $2,3 до $13”.
Вместе с тем, в НАК отмечают, что консультации с европейскими специалистами в газотранспортной отрасли, неоднократно подтверждали экономическую обоснованность тарифа на транзит природного газа, который был зафиксирован соглашением от 19 января 2009 г.
Нормами Контракта между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» о транзите российского газа также предусмотренные цивилизованные пути оптимизации юридических и экономических контрактных категорий.
«Нафтогаз Украины» ожидает получить окончательный отчет аналитиков до конца 2009 года. До тех пор компания призывает все политические силы и заинтересованные стороны прекратить спекуляции на тему транзитной ставки природного газа и целесообразности пересмотра существующих договоров с ОАО «Газпром».