В Крыму чиновник продал дом вместе с жильцами

Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении арбитражного управляющего, который продал коммерческой структуре дом в Евпатории вместе с жильцами.

«Ликвидатор государственного предприятия произвел отчуждение в пользу частной структуры объекта жилого фонда вместо того, чтобы согласно закону передать его в коммунальную собственность территориальной громады», – сообщили УНИАН в пресс-службе надзорного ведомства Крыма.

Арбитражному управляющему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины – служебная халатность. Доказательства вины переданы на рассмотрение суда.

Кроме того, в суд предъявлен иск о расторжении незаконной сделки по продаже дома, где живут люди.