В Киеве арестовали владельца Метрограда

В Киеве арестован украинский бизнесмен Мстислав Скоробогатов, один из владельцев торгового центра "Метроград", а также гостиниц "Русь" и "Славутич". Ранее СМИ оценивали состояние предпринимателя в $125 миллионов.

Только сегодня утром стало известно, что задержание Скоробогатова произошло в обед во вторник около гостиницы "Славутич", откуда бизнесмен был доставлен на Владимирскую, 15, где до часу ночи к нему не допускали адвокатов, сообщил юрист Олег Носенко.

По его словам, ночью Скоробогатов был переведен в следственный изолятор на Подоле. Уже после этого правоохранители сообщили, что бизнесмена обвиняют в "мошенничестве и подделке документов".

Ранее активы бизнесмена (торговый центр, гостиницы) подверглись рейдерской атаке.

Напомним, что Мстислав Скоробогатов вместе со своим бизнес-партнером Бани Насер Абдуллой зимой 2009 года подали иск в Европейский суд по правам человека в Страсбурге к государству Украина. Истцы требуют компенсации в размере 250 млн. долларов за то, что руководство страны и правоохранительные органы не желают расследовать вооруженные рейдерские захваты гостиниц "Русь" и "Юность", а также торговых центров "Метроград" и "Метрополис".

Бизнесмены тогда пояснили, что обратиться в Европейский суд их заставило то, что захватчики имеют лоббистов в высшем руководстве Украины, а украинские власти уже третий год отказываются вмешиваться в ситуацию и возвращать имущество законным владельцам.

Дело по материалам Новый Регион