Доллар на межбанке идет вверх

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,7085/7,7365 грн./долл., а к 12:00 цены выросли до 7,7470/7,7715 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2470/0,2482 грн./рубль, а к 12:00 цены поднялись до 0,2482/0,2492 грн./рубль. На российском валютном рынке курс доллар-рубль повысился и к 12:00 установился на уровне 31,1740 рублей за доллар (+0,099).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4073/1,4075 долл./евро, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,8410/10,8845 грн./евро, а к 12:00 цены вслед за долларом ушли вверх – 10,8860/10,9320 грн./евро.