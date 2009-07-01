В Украине подорожает спиртное

С сегодняшнего дня в Украине вступил в силу Закон Украины № 1202-VI «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам акцизного сбора», которым повышен акциз на алкоголь.

Закон предусматривает повышение с 1 июля 2009 года ставок акцизного сбора на игристые и газированные вина в 1,5 раза – с 1,6 до 2,5 грн. за 1 л. Акциз на другие перебродившие напитки (сидр, перри (грушевый напиток), медовый напиток), смеси из перебродивших напитков повышен на 25% – с 27 до 34 грн. за 1 л 100-процентного спирта.

Кроме того, с 1 ноября 2009 года будут повышены на 50% ставки на тяжелые дистилляты – с 20, 30, 35, 45 евро до 30, 45, 50, 65 евро соответственно за 1000 кг .

Также предусматривается ежегодное, начиная с 2010 года, проведение индексации ставок акцизного сбора на этиловый спирт и алкогольные напитки в зависимости от индекса потребительских цен за прошедшие 12 месяцев.

Кабинет Министров Украины не позже 1 августа должен публиковать ставки акцизного сбора на этиловый спирт и алкогольные напитки, определенные с учетом индекса потребительских цен.