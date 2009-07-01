Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,72 грн./долл., продают – по 7,79 грн./долл. Курс покупки/продажи американской валюты немного повысился по сравнению с 30 июня.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,640-7,755 грн./долл., по продаже – 7,76-7,82 грн./долл.

Сегодня средний курс покупки/продажи евро в украинских банках немного повысился по сравнению с 30 июня и составляет 10,79/10,98 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,70-10,88 грн./евро, по продаже – в пределах 10,90-11,06 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня повысился на 1% по сравнению с 30 июня и составляет в среднем 0,2360 грн./рубль, продажи – на 0,2%, до 0,2507 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,244 грн./рубль, по продаже – 0,245-0,27 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,72 грн./долл., продают – по 7,79 грн./долл. (курс немного повысился со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,82 грн./евро, продажи – 10,96 грн./евро, курс незначительно повысился по сравнению с 30 июня.

Курс покупки российского рубля в киевских банках повысился на 0,9% по сравнению с 30 июня и составляет в среднем 0,2365 грн./рубль, продажи – понизился на 0,2%, до 0,2506 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,67/7,77 грн., евро – 10,80/10,97 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,63/7,77 грн., евро – 10,50/11,20 грн., рубль – 0,23/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,71/7,79 грн., евро – 10,81/10,95 грн., рубль – 0,243/0,25 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 1 июля, составляет: гривни к доллару США – 7,6405, к евро – 10,799083, к российскому рублю – 0,24616.